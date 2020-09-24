Лилия Огороднова признана лучшим воспитателем Пензенской области Образование

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудница детского сада компенсирующего вида №37 города Кузнецка Пензенской области одержала победу в региональном конкурсе «Лучший воспитатель образовательной организации», итоги которого подведены в четверг, 24 сентября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Ей вручен сертификат на 100 тыс. рублей.

Второе место поделили воспитатель филиала №1 пензенского детсада №89 Анна Титова и воспитатель детсада села Красная Горка Колышлейского района Ольга Егорова. В качестве вознаграждения они получат по 50 тыс. рублей.

Третье место заняли воспитатель детсада рабочего поселка Башмаково Анна Голованова и Людмила Костромина, представляющая детсад «Спутник» села Засечного. Им вручены сертификаты на 30 тыс. рублей.

Пятеро участников финала получили сертификаты на 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.