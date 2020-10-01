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Воронков призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в школах Пензенской области

17:17 | 01.10.2020 | Образование

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Пенза, 1 октября 2020. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Александр Воронков призвал неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в школах региона.

Воронков призвал соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в школах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«И вы, и руководители школ должны понимать, что от того, насколько каждый из нас выполняет предписания, будет зависеть развитие эпидситуации в области», — сказал он, обращаясь к руководителям муниципальных органов управления образования в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции.

Александр Воронков обратил особое внимание на так называемые «утренние фильтры», в том числе на измерение температуры учащихся.

«Это самый первый и эффективный барьер распространения инфекции», — цитирует чиновника пресс-служба министерства образования региона.

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