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В Пензе учреждения допобразования готовы перейти на дистанционное обучение — Чесноков

18:59 | 14.10.2020 | Образование

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Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. Учреждения дополнительного образования Пензы готовы перейти на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидобстановки по коронавирусу. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков.

В Пензе учреждения допобразования готовы перейти на дистанционное обучение — Чесноков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наши кружки и секции, [которые] касаются и культуры, и образования, и спорта, в принципе, готовы осуществлять работу и в онлайн-режиме», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам, состоявшегося в среду, 14 октября.

В подтверждение своих слов Владислав Чесноков привел в пример успешный, по его словам, проект «Онлайн-лето – 58», которым за три месяца было охвачено более 40 тыс. детей.

«Программы отработаны. За эти летние месяцы мы посмотрели, что, конечно же, в принципе, хотелось бы с детьми работать очно, но наши учреждения готовы и к работе в онлайн-режиме», — добавил глава горспорткомитета.

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