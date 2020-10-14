В Пензе коронавирус выявлен у 40 учащихся Образование

Пенза, 14 октября 2020. PenzaNews. 40 случаев заражения учащихся коронавирусом выявлено в Пензе. Об этом сообщил и.о. начальника городского управления образования Федор Клемин.

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«На сегодняшний день у нас 40 учащихся по городу с ковидом», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социальным вопросам, состоявшегося в среду, 14 октября.

Федор Клемин напомнил, что в образовательных организациях принят ряд мер, направленных на недопущение распространения COVID-19: введены утренние фильтры, задействованы разные входы и выходы для разведения потоков учащихся, расписание скорректировано таким образом, чтобы уроки у классов и перемены начинались в разное время.

Он обратил внимание на то, что по желанию родителей ребенок может ходить в маске, однако обязательное требование о наличии средств индивидуальной защиты распространяется только на взрослых — педагогов и других сотрудников.

«В школах масочного режима для детей не существует. Если родитель захочет, родитель покупает непосредственно сам [маску] для своего ребенка. Учителя часть покупают сами, часть — само образовательное учреждение», — пояснил Федор Клемин.