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На 62-м году жизни умер директор пензенской станции юных туристов Михаил Васильев

14:44 | 15.10.2020 | Образование

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Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» Михаил Васильев скончался на 62-м году жизни 14 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

На 62-м году жизни умер директор пензенской станции юных туристов Михаил Васильев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Областное педагогическое сообщество знает его как талантливого и умелого руководителя, который с декабря 1991 года возглавлял пензенскую областную станцию юных туристов. [...] Деятельность Михаила Ивановича как директора была направлена на развитие и пропаганду туристско-краеведческого движения в нашем регионе», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что в период работы Михаила Васильева на территории учреждения были построены учебно-тренировочный комплекс и воркаут-площадка, ежегодно проводилось более 20 туристских и краеведческих мероприятий регионального уровня, воспитанники и педагоги регулярно показывали высокие результаты на соревнованиях и различных конференциях.

«Михаила Ивановича всегда отличали принципиальность, требовательность к себе и другим, честность, искреннее внимание к людям, готовность прийти на помощь, огромное жизнелюбие и трудолюбие, созидательная творческая энергия. В своей работе он руководствовался принципами добра и справедливости, уважения к учащимся, пользовался заслуженным уважением коллег и родителей. Он был замечательным отцом, с супругой воспитал прекрасную дочь. При всей занятости много внимания успевал уделять семье и внуку. Мы разделяем с родными и близкими боль утраты дорогого им человека, скорбим вместе с ними. Память о талантливом руководителе и достойном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

По информации пресс-службы Минспорта Пензенской области, церемония прощания с Михаилом Васильевым пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского в предстоящую пятницу, 16 октября, в 14.00.

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