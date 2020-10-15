На 62-м году жизни умер директор пензенской станции юных туристов Михаил Васильев Образование

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. Директор государственного автономного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Станция юных туристов» Михаил Васильев скончался на 62-м году жизни 14 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

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«Областное педагогическое сообщество знает его как талантливого и умелого руководителя, который с декабря 1991 года возглавлял пензенскую областную станцию юных туристов. [...] Деятельность Михаила Ивановича как директора была направлена на развитие и пропаганду туристско-краеведческого движения в нашем регионе», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что в период работы Михаила Васильева на территории учреждения были построены учебно-тренировочный комплекс и воркаут-площадка, ежегодно проводилось более 20 туристских и краеведческих мероприятий регионального уровня, воспитанники и педагоги регулярно показывали высокие результаты на соревнованиях и различных конференциях.

«Михаила Ивановича всегда отличали принципиальность, требовательность к себе и другим, честность, искреннее внимание к людям, готовность прийти на помощь, огромное жизнелюбие и трудолюбие, созидательная творческая энергия. В своей работе он руководствовался принципами добра и справедливости, уважения к учащимся, пользовался заслуженным уважением коллег и родителей. Он был замечательным отцом, с супругой воспитал прекрасную дочь. При всей занятости много внимания успевал уделять семье и внуку. Мы разделяем с родными и близкими боль утраты дорогого им человека, скорбим вместе с ними. Память о талантливом руководителе и достойном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — подчеркивается в тексте.

По информации пресс-службы Минспорта Пензенской области, церемония прощания с Михаилом Васильевым пройдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского в предстоящую пятницу, 16 октября, в 14.00.