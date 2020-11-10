Восемь пензенских педагогов станут экспертами VI национального чемпионата «Абилимпикс» Образование

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Восемь педагогов из Пензенской области успешно справились с квалификационным экзаменом на право стать экспертами VI национального чемпионата «Абилимпикс», который пройдет в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября.

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Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, оценивать участников в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ» будут трое преподавателей пензенского базового медицинского колледжа Минздрава России — Анастасия Озерова в качестве заместителя главного эксперта, Марина Пономарева и Сергей Тарнаев — как эксперты.

Два человека прошли отбор в компетенции «Администрирование баз данных». Статус экспертов получили преподаватель пензенского агропромышленного колледжа Ольга Куренкова и доцент кафедры «Педагогика и психология» ПензГТУ Елена Ликсина.

Мастера производственного обучения пензенского агропромышленного колледжа Светлана Трифонова и Софья Федякина стали экспертами в компетенциях «Кондитерское дело» и «Фотограф-репортер» соответственно.

Преподаватель пензенского социально-педагогического колледжа Ольга Ладанова сдала экзамен в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение».

Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья организован Минпросвещения России.

В 2020 году в нем примут участие более 2 тыс. человек из 85 субъектов РФ. Школьники, студенты и отраслевые специалисты будут соревноваться на площадках образовательных организаций по 77 компетенциям, самыми многочисленными из которых станут «Поварское дело», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Оценка выступлений предусматривает применение дистанционных и онлайн-технологий. Главные эксперты, находясь в Москве, будут в режиме реального времени следить за ходом соревнований и оценивать работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля, а результаты будут передаваться в единый центр автоматического подсчета баллов.