В Пензе названо число болеющих педагогов, у которых выявлен коронавирус Образование

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев сообщил, что в настоящее время в городе болеют 50 педагогических работников, у который выявлен коронавирус.

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«Я могу сказать вам в общем по городу, что у нас сейчас болеют 50 педагогических работников ковидом конкретно», — сказал он в ходе 17-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 27 ноября.

В ответ на просьбу одного из депутатов прокомментировать ситуацию с заболеваемостью учителей в школе №69 Юрий Голодяев пояснил, что в настоящее время не располагает такой информацией.

Вместе с тем он сообщил, что, по имеющимся у него данным, в этой школе ни один из классов не закрыт на карантин по коронавирусу, следовательно, «там ситуация нормальная».