Для выяснения причины заболевания детей в пензенской школе №11 начато эпидрасследование Образование

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Специалисты начали эпидрасследование с целью выяснения причины заболевания детей в школе №11 города Пензы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области в пятницу, 27 ноября.

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«В адрес управления Роспотребнадзора по Пензенской области поступила информация о подозрении возникновения групповой заболеваемости кишечной инфекцией среди учащихся СОШ №11 города Пензы. Специалистами управления в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование с использованием методов лабораторного контроля», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время организованы необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области», — подчеркивается в сообщении.