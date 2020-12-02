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Результаты проверочных работ в школах Пензенской области стали хуже

16:50 | 02.12.2020 | Образование

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Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР), в написании которых в 2020 году приняли участие более 50 тыс. учащихся 5–9 классов 300 общеобразовательных организаций Пензенской области, стали хуже по сравнению с предыдущими годами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования региона в среду, 2 декабря.

Результаты проверочных работ в школах Пензенской области стали хуже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«И в Пензенской области, и в России в целом уровень отметок за ВПР в сравнении с прошлыми годами снизился на 10–15%. Это связано с тем, что ВПР были перенесены на осень и работы выполнялись после летних каникул», — отмечается в тексте.

Вместе с тем в нем обращается внимание на то, что доля работ, выполненных в Пензенской области на «хорошо» и «отлично», выше среднероссийского уровня: в пятых классах — на 5–7%, в шестых — на 8–10%, в седьмых — на 7–11%, в восьмых — на 8–14, в девятых — на 6–10%.

«Лучшие результаты относительно общероссийского уровня школьники Пензенской области показали по истории и биологии», — подчеркивается в сообщении.

В нем поясняется, что в настоящее время с учетом результатов проверочных работ идет корректировка программ по всем учебным предметам, благодаря чему планируется восполнить пробелы в знаниях после фактически полугодового перерыва в очном обучении в связи с распространением коронавируса.

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