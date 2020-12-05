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Новогодние праздники в детсадах и школах рекомендовано проводить внутри групп и классов

12:27 | 05.12.2020 | Образование

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Пенза, 5 декабря 2020. PenzaNews. Новогодние праздники в детских садах и школах с учетом текущей эпидобстановки рекомендовано проводить только внутри групп и классов. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

Новогодние праздники в детсадах и школах рекомендовано проводить внутри групп и классов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Никаких совместных мероприятий не должно быть», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в минувшую пятницу, 4 декабря.

В свою очередь мэр Андрей Лузгин обратил внимание на то, что на праздниках в детсадах и школах не должно быть приглашенных артистов, аниматоров и родителей детей.

В продолжение совещания Татьяна Малова не исключила, что мероприятия и вовсе не будут проводиться.

«Надо быть готовыми к тому, что в случае ухудшения ситуации все праздничные мероприятия могут быть отменены», — цитирует замруководителя управления Роспотребнадзора пресс-служба мэрии.

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