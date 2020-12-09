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К программе «Школьный музей Победы» присоединились 37 пензенских учреждений образования

13:36 | 09.12.2020 | Образование

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Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. 37 школ Пензенской области присоединились к долгосрочной программе «Школьный музей Победы» с 1 сентября 2020 года.

К программе «Школьный музей Победы» присоединились 37 пензенских учреждений образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», образовательные организации Пензенской области оказались самыми активными.

«Из Тюменской области подали заявки 30 школ, 20 — из Москвы», — отметили в Музее Победы.

В пресс-службе уточнили, что всего на данный момент к программе присоединились 42 школы Пензенской области, а в целом по стране — 936 образовательные организации.

В сентябре 2019 года Музей Победы совместно с департаментом образования и науки Москвы, Российским военно-историческим обществом приступил к реализации долгосрочной программы «Школьный музей Победы».

В ее рамках школьные музеи имеют возможность представить свои экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном пространстве Музея Победы. Кроме того, участие в программе позволяет обменяться опытом и найти новых партнеров.

Решение о присвоении статуса партнера Музея Победы принимается на основании заключения экспертной комиссии.

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