EN
20:05:10 Суббота, 12 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Школьные каникулы в Пензенской области планируется объявить с 28 декабря

15:51 | 12.12.2020 | Образование

Печать

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Зимние школьные каникулы планируется объявить в Пензенской области с 28 декабря. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Школьные каникулы в Пензенской области планируется объявить с 28 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Почему с 28 декабря? Чтобы у школ, у детей, у учителей была возможность провести новогодние елки, но не так, как мы проводили раньше, когда выходила вся школа, а можно это сделать грамотно, по классам, соблюдая все режимы безопасности», — сказал он в ходе прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что дети пробудут на каникулах, как ожидается, до 10 января.

По словам губернатора, в настоящее время продлевать их не планируется, однако в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса такой вариант не исключен.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский губернатор высказался на тему роста цен «Ростелеком» выступил цифровым партнером прямой линии с пензенским губернатором
Работникам «Городищенского ПАТП» выплачены долги по зарплате В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 34 детей
Реконструированный дом офицеров в Пензе станет центром культурного развития «Губернский» За торговлю алкоголем без лицензии и маркировки предприниматель заплатит 260 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама