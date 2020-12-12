Школьные каникулы в Пензенской области планируется объявить с 28 декабря Образование

Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Зимние школьные каникулы планируется объявить в Пензенской области с 28 декабря. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Почему с 28 декабря? Чтобы у школ, у детей, у учителей была возможность провести новогодние елки, но не так, как мы проводили раньше, когда выходила вся школа, а можно это сделать грамотно, по классам, соблюдая все режимы безопасности», — сказал он в ходе прямой линии, состоявшейся в субботу, 12 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что дети пробудут на каникулах, как ожидается, до 10 января.

По словам губернатора, в настоящее время продлевать их не планируется, однако в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса такой вариант не исключен.