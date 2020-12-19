В ПГУ начата процедура выборов ректора Образование

Пенза, 19 декабря 2020. PenzaNews. Процедура выборов ректора начата в Пензенском государственном университете в связи с предстоящим окончанием срока полномочий Александра Гулякова 5 мая 2021 года.

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На основании решения ученого совета ПГУ издан приказ, которым утверждены: комиссия по выборам ректора, изменения в положение о проведении процедуры на альтернативной основе и в положение о конференции, а также план предстоящих мероприятий.

В документе сказано, что выборы следует провести на конференции работников и обучающихся ПГУ в составе делегатов, избранных на собраниях и конференциях коллективов структурных подразделений вуза в июне 2018 года.

18 декабря трудовые коллективы структурных подразделений начали проводить собрания по выдвижению кандидатов на должность ректора. Так, по информации пресс-службы вуза, представители научно-инновационного управления выступили за то, чтобы пост руководителя вновь занял действующий ректор Александр Гуляков.

Подать документы в комиссию кандидатам необходимо до вечера 28 декабря.