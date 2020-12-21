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В Пензенскую область поступило 34 новых школьных автобуса

18:52 | 21.12.2020 | Образование

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. 34 новых школьных автобуса, на приобретение которых из федерального бюджета направлено более 71 млн. рублей, поступило в Пензенскую область.

В Пензенскую область поступило 34 новых школьных автобуса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — 15 автобусов «ПАЗ» вместимостью 23 и 32 человека; 10 микроавтобусов «Ford», рассчитанных на 15 и 22 пассажиров; а также девять «ГАЗелей» на 11 и 16 мест.

Автобусы решено передать в 21 муниципальный район и две государственные специальные коррекционные школы.

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, за счет средств регионального бюджета в 2020 году было приобретено 15 школьных автобусов «ПАЗ» на 22 места каждый, а также один экскурсионный для школы №77. На эти цели потрачено 38,9 млн. рублей.

В 2021 году за счет средств областного бюджета планируется приобрести 15 школьных автобусов.

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