В Пензенской области лыжный агитпоход «Звездный» завершится 8 января Образование

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Ежегодный многодневный лыжный агитпоход учащихся «Звездный», стартовавший в Пензенской области 22 декабря, завершится 8 января. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, всего агитпоход объединит более 1,1 тыс. человек из 16 городов и районов области.

В связи с ограничениями, действующими в регионе в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, формат мероприятия претерпел некоторые изменения. Туристские группы из образовательных учреждений будут совершать походы выходного дня, степенные походы по территории своих муниципалитетов в соответствии с графиком движения и программой, которые они разработали самостоятельно.

Предусмотрено посещение школьных музеев, организация вахт памяти, знакомство с фольклором, проведение концертов художественной самодеятельности и соревнований. Также участники агитпохода будут выполнять задания оргкомитета по спортивному туризму и краеведческой тематике.

В 2020 году мероприятие посвящено 65-летию областной станции юных туристов.