EN
22:09:16 Понедельник, 28 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Деньги на строительство школы в микрорайоне «Озерский» в Заречном пока не найдены

18:37 | 28.12.2020 | Образование

Печать

Заречный, 28 декабря 2020. PenzaNews. Строительство школы в микрорайоне «Озерский» города Заречного Пензенской области обсуждается, но источники финансирования пока не найдены. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Деньги на строительство школы в микрорайоне «Озерский» в Заречном пока не найдены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Честно говоря, на 2021–2022 годы в проекте школы нет», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в правительстве региона в понедельник, 28 декабря.

Вместе с тем, по словам Ивана Белозерцева, он поручил проработать вопрос о строительстве школы на 660 мест и подобрать земельный участок.

«По земельному участку вопрос решен», — констатировал губернатор.

Он уточнил, что создание школы в данном микрорайоне оценивается в сумму около 500 млн. рублей.

«Мы будем думать, откуда изыскать средства. Возможно, «Росатом» поможет. Возможно, будем активнее работать с министерством финансов», — отметил Иван Белозерцев.

Новости партнеров
Читайте также
Иван Белозерцев обозначил приоритетные задачи по развитию общественного транспорта Ушел из жизни Василий Чекайкин
«Ростелеком» подключил к оптике 65-тысячного абонента в Пензенской области На дорогах Пензенской области в выходные погибли пять человек, в том числе ребенок
Восемь НКО получат из бюджета Пензы гранты на сумму более 2 млн. рублей Завершено расследование дела об избиении до смерти мужчины на берегу Суры в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама