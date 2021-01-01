Деньги на строительство школы в микрорайоне «Озерский» в Заречном пока не найдены Образование

Заречный, 28 декабря 2020. PenzaNews. Строительство школы в микрорайоне «Озерский» города Заречного Пензенской области обсуждается, но источники финансирования пока не найдены. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Честно говоря, на 2021–2022 годы в проекте школы нет», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в правительстве региона в понедельник, 28 декабря.

Вместе с тем, по словам Ивана Белозерцева, он поручил проработать вопрос о строительстве школы на 660 мест и подобрать земельный участок.

«По земельному участку вопрос решен», — констатировал губернатор.

Он уточнил, что создание школы в данном микрорайоне оценивается в сумму около 500 млн. рублей.

«Мы будем думать, откуда изыскать средства. Возможно, «Росатом» поможет. Возможно, будем активнее работать с министерством финансов», — отметил Иван Белозерцев.