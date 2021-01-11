Более 17 тыс. мероприятий проведено для пензенских школьников в новогодние каникулы Образование

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Более 17 тыс. досуговых мероприятий проведено для детей школьного возраста в Пензенской области в дни новогодних каникул. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них 26% — в дистанционном формате, 47% — на открытом воздухе: около образовательных организаций, в парках, на спортивных площадках, 27% — в помещениях: в школах, музеях, театрах и кинотеатрах», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что новогодними мероприятиями было охвачено свыше 120 тыс. детей.

«В период новогодних каникул во всех муниципалитетах без выходных работали 67 учреждений дополнительного образования», — добавили в министерстве.

В ведомстве пояснили, что охват учащихся организованными формами досуга превысил 58,5 тыс. человек.

«В зимний период для школьников и их родителей в школах было проведено более 1 тыс. физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня», — сказали в пресс-службе.