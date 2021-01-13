«Хронология Пензенского государственного университета. 2019» издана тиражом 500 экземпляров Образование

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Документальное издание «Хронология Пензенского государственного университета. 2019» выпущено тиражом 500 экземпляров.

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«Издание содержит сведения о событиях и мероприятиях, проходивших в Пензенском государственном университете в 2019 году, наградах преподавателям и сотрудникам. Уделено внимание научной и инновационной деятельности, учебной, воспитательной и социальной работе в университете. Представлено современное состояние институтов и факультетов, кафедр и структурных подразделений вуза», — говорится в аннотации.

В ней добавляется, что книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей Пензенского государственного университета.