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«Хронология Пензенского государственного университета. 2019» издана тиражом 500 экземпляров

15:23 | 13.01.2021 | Образование

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Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Документальное издание «Хронология Пензенского государственного университета. 2019» выпущено тиражом 500 экземпляров.

«Хронология Пензенского государственного университета. 2019» издана тиражом 500 экземпляров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Издание содержит сведения о событиях и мероприятиях, проходивших в Пензенском государственном университете в 2019 году, наградах преподавателям и сотрудникам. Уделено внимание научной и инновационной деятельности, учебной, воспитательной и социальной работе в университете. Представлено современное состояние институтов и факультетов, кафедр и структурных подразделений вуза», — говорится в аннотации.

В ней добавляется, что книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей Пензенского государственного университета.

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