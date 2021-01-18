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В десяти районах Пензенской области 18 января уроки проводились очно — Минобразования

18:24 | 18.01.2021 | Образование

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Школы десяти районов Пензенской области — Башмаковского, Бековского, Белинского, Земетчинского, Малосердобинского, Мокшанского, Никольского, Пензенского, Тамалинского и Шемышейского — работали 18 января в штатном режиме: уроки проводились в очном формате, осуществлялся подвоз детей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В десяти районах Пензенской области 18 января уроки проводились очно — Минобразования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Заречном, Лопатинском, Неверкинском, Городищенском, Наровчатском и Сосновоборском районах на обучение с использованием дистанционных технологий были переведены все учащиеся 1–11 классов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что для детей, которые, несмотря на мороз, пришли в школу, обучение было организовано в очном формате.

«В остальных районах оно происходило как в очном режиме, так и в дистанционном формате. В основном на дистанционный формат были переведены ученики 1–7 классов», — уточнили в ведомстве.

По словам министра образования Пензенской области Александра Воронкова, решение о выборе формы обучения муниципалитет и школа принимают самостоятельно в зависимости от погодных условий.

«При этом и родители, и ученики должны быть заблаговременно проинформированы об изменении формы обучения», — сказал он.

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