Александр Гуляков записал видеообращение к студентам пензенских вузов Образование

Пенза, 30 января 2021. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета, председатель совета ректоров вузов Пензенской области, депутат Законодательного собрания региона Александр Гуляков записал видеообращение к студентам.

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«Дорогие ребята, уважаемые студенты пензенских вузов! 23 января в городе Пензе прошел несанкционированный митинг-шествие с участием молодежи. Последствием этого стали административные задержания студентов пензенских университетов с последующим привлечением их к административной ответственности в виде штрафов и административных арестов», — сказал он.

Александр Гуляков добавил, что это серьезные правовые последствия, которые могут существенным образом попортить послужной список и повлиять на дальнейшую судьбу молодых людей.

«Я как ректор Пензенского государственного университета и председатель совета ректоров вузов Пензенской области, как взрослый человек не могу спокойно смотреть на этот ваш необдуманный шаг. Я всегда полагал и полагаю, что молодой человек, поступивший в университет, обладает аналитическим умом, высокой культурой, глубоким самосознанием и чувством ответственности. К сожалению, в некоторых из вас приходится разочаровываться. Неужели непонятно, что эту провокацию устроила кучка авантюристов-предателей, отрабатывающих иностранные деньги? Им наплевать на наше государство, на ваши интересы. Главное для них — замутить воду и устроить бунт, отчитаться перед своими заказчиками, хозяевами», — отметил ректор ПГУ.

Он выразил мнение, что «идет репетиция перед выборами в Государственную думу, разыгрывается белорусский вариант».

«Я бы не хотел, чтобы вы стали участниками этого преступного действа. Ну, во-первых, за все это придется отвечать. Во-вторых, это ни к чему хорошему наше общество не приведет», — подчеркнул Александр Гуляков.

По словам руководителя вуза, его немного успокаивает, что многие пошли на улицу «ради спортивного интереса», чтобы «слегка размяться от дистанционки и ковида», и что «никаких политических замыслов» у студентов в голове не было.

«Но вместе с тем я считаю, что все равно вы подвергали себя опасности быть задержанным или стать потерпевшим. Таких необдуманных поступков мыслящий человек совершать не должен», — обозначил он свою позицию.

Александр Гуляков обратил внимание на то, что у молодых людей впереди еще будет много различных событий и критических моментов, когда им придется делать выбор.

«Я не хочу вам навязывать свою волю, читать вам свои нравоучения. Вы взрослые самостоятельные люди, имеете свои взгляды на жизнь, свою позицию и этим активно пользуетесь. Я хотел бы вам пожелать только одного — при выборе пути и совершении поступков больше думайте, включайте мозги и не ориентируйтесь только на вспышку эмоций и человеческие слабости. В этом залог успешности и благополучия каждого из вас. С уважением, ваш друг и старший товарищ, ректор Пензенского государственного университета Гуляков Александр Дмитриевич», — резюмировал он.