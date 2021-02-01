Юрий Голодяев покидает должность начальника управления образования Пензы
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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев, который работает в данной должности с 2005 года, покидает занимаемый пост.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы администрации города Анастасия Соборникова, с понедельника, 1 февраля, Юрий Голодяев находится в отпуске, который продлится по 15 марта.
По имеющейся информации, после отпуска он не вернется к прежней работе.
Голодяев Юрий Александрович родился в Пензе 22 октября 1961 года.
В 1987 году окончил Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, в 1996 году — Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.
С 1980 года работал учителем черчения и рисования в школе №7, с 1982 года — в школе №24.
С сентября 1986 года — учитель математики школы №24.
В 1987 году был назначен директором средней школы №13.
С 2005 года — начальник управления образования Пензы.
Отмечен нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1993). Заслуженный учитель РФ (2003).