Юрий Голодяев покидает должность начальника управления образования Пензы Образование

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев, который работает в данной должности с 2005 года, покидает занимаемый пост.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель пресс-службы администрации города Анастасия Соборникова, с понедельника, 1 февраля, Юрий Голодяев находится в отпуске, который продлится по 15 марта.

По имеющейся информации, после отпуска он не вернется к прежней работе.

Голодяев Юрий Александрович родился в Пензе 22 октября 1961 года.

В 1987 году окончил Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, в 1996 году — Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена.

С 1980 года работал учителем черчения и рисования в школе №7, с 1982 года — в школе №24.

С сентября 1986 года — учитель математики школы №24.

В 1987 году был назначен директором средней школы №13.

С 2005 года — начальник управления образования Пензы.

Отмечен нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1993). Заслуженный учитель РФ (2003).