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Пензенский губернатор поручил увеличить долю практических занятий в ссузах

11:36 | 01.02.2021 | Образование

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил скорректировать образовательные программы колледжей, техникумов и училищ таким образом, чтобы выросла доля практических занятий, проводимых на предприятиях.

Пензенский губернатор поручил увеличить долю практических занятий в ссузах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерству образования Пензенской области совместно с руководством колледжей, профтехучилищ и предприятиями необходимо откорректировать образовательные программы, увеличивая количество практических занятий непосредственно на предприятиях», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 1 февраля.

По его словам, это особенно важно для студентов старших курсов.

Иван Белозерцев потребовал к 15 апреля подготовить информацию о достигнутых договоренностях между ссузами и предприятиями Пензенской области.

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