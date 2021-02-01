Пензенский губернатор поручил увеличить долю практических занятий в ссузах Образование

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил скорректировать образовательные программы колледжей, техникумов и училищ таким образом, чтобы выросла доля практических занятий, проводимых на предприятиях.

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«Министерству образования Пензенской области совместно с руководством колледжей, профтехучилищ и предприятиями необходимо откорректировать образовательные программы, увеличивая количество практических занятий непосредственно на предприятиях», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 1 февраля.

По его словам, это особенно важно для студентов старших курсов.

Иван Белозерцев потребовал к 15 апреля подготовить информацию о достигнутых договоренностях между ссузами и предприятиями Пензенской области.