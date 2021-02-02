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В Пензе 1 марта начнут формировать электронную очередь за путевками в детские лагеря

13:06 | 02.02.2021 | Образование

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Формирование электронной очереди за путевками в детские лагеря по льготной стоимости будет начато в Пензе 1 марта. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владислав Чесноков.

В Пензе 1 марта начнут формировать электронную очередь за путевками в детские лагеря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Начнем электронную запись на получение льготных путевок с 1 марта, а выдавать их будем в начале мая, если не возникнет никаких непредвиденных обстоятельств», — сказал он в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 2 февраля.

В свою очередь глава администрации Пензы Андрей Лузгин поручил довести до родителей актуальную информацию о летней оздоровительной кампании 2021 года.

По информации пресс-службы мэрии, предстоящим летом в лагерях планируется провести шесть смен по 14 дней. В преддверии заезда детей будут организованы необходимые ремонтные работы. Так, подготовлена проектно-сметная документация по лагерю «Строитель», по «Юности» завершается ее разработка.

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