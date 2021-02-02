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В Пензенской области стартовал региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности»

14:27 | 02.02.2021 | Образование

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Пенза, 2 февраля 2021. PenzaNews. Региональный этап всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», организованного Минпросвещения России с целью увековечения памяти о событиях и жертвах Великой Отечественной войны, стартовал в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В Пензенской области стартовал региональный этап конкурса сочинений «Без срока давности». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, к участию приглашены ученики 5–11 классов и студенты колледжей не старше 18 лет.

Им предлагается написать сочинение на одну из обозначенных тем. Это может быть рассказ, письмо, сказка, дневник, очерк, репортаж, интервью, эссе, заочная экскурсия или рецензия. Работы могут быть посвящены, в частности, отражению событий 1941–1945 годов в истории населенного пункта, города или региона, созданию мемориала или музея, биографиям участников боевых действий или работников тыла.

Для участия в федеральном этапе будет отобрано по одному сочинению в каждой из трех возрастных категорий.

В 2020 году ученица школы №4 города Сердобска Пензенской области Ксения Матвеева вошла в число 10 победителей всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».

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