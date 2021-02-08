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В Пензе решение о посещении детьми занятий в мороз оставили за руководством школ

15:28 | 08.02.2021 | Образование

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Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Руководители школ Пензы будут самостоятельно принимать решение о необходимости посещения занятий детьми в мороз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе решение о посещении детьми занятий в мороз оставили за руководством школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что к 7.00 предстоящего вторника, 9 февраля, ожидается понижение температуры воздуха до -28ºС и ниже.

«В целях обеспечения охраны здоровья и жизни детей школам рекомендовано решить вопрос по организации образовательного процесса: отменить учебные занятия с организацией дежурных групп, применить в этот день электронное обучение или дистанционные образовательные технологии», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что при температуре -25ºС рекомендовано не отправлять на занятия в школы учеников 1–4 классов, -27ºС — 1–7 классов, -29ºС — 1–9 классов, -30ºС — 1–11 классов.

«Городским школам необходимо довести решение по организации режима работы до сведения всех участников образовательного процесса — педагогов, обучающихся и их родителей», — подчеркивается в сообщении.

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