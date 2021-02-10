В Пензе пройдет круглый стол, посвященный подготовке кадров для сферы туризма Образование

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Круглый стол, посвященный подготовке кадров для сферы туризма, пройдет в пензенском социально-педагогическом колледже в предстоящий четверг, 11 февраля.

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Ожидается, что участие в мероприятии примут представители двух региональных министерств — культуры и туризма, образования, а также сотрудники социально-педагогического колледжа и Пензенского государственного университета.

В ходе круглого стола будет обсуждаться роль средних профессиональных и высших учебных заведений в развитии туризма. Кроме того, в центре внимания участников будет интеграция образовательных организаций и компаний туристской индустрии. Помимо этого, планируется рассмотреть вопросы, связанные с созданием системы непрерывной подготовки профессиональных кадров для данной сферы.

Предполагается, что по итогам круглого стола будут сформулированы предложения, касающиеся сотрудничества бизнеса, образовательных организаций и облправительства в этом направлении, сообщает пресс-служба министерства образования региона.