В Пензе будут готовить специалистов в сфере интеллектуальной собственности Образование

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Первый в стране филиал Российской государственной академии интеллектуальной собственности планируется открыть в Пензе. Об этом журналистам сообщила ректор РГАИС Александра Аракелова.

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«Он должен приносить пользу не только Пензенской области, выпуская хороших специалистов», — сказала руководитель вуза в ходе визита в Пензу в среду, 10 февраля.

По ее словам, подготовку намечено осуществлять по нескольким программам высшего и среднего профессионального образования, в первую очередь связанным с юриспруденцией и менеджментом.

«Отличие наших программ [в том], что они заточены именно на тех специалистов, которые будут затем заниматься интеллектуальной собственностью в своей профессиональной деятельности. Это оценщики, это патентоведы, это будущие юристы, судьи, третейские судьи», — пояснила Александра Аракелова.

Она выразила мнение, что интеллектуальная собственность, значимость которой на протяжении многих лет была не так высока, в настоящее время становится драйвером экономики.

«Мы можем посмотреть на другие страны, развитые страны, где именно интеллектуальная собственность, ее правильное оценивание государством помогло [...] выбиться на лидирующие позиции. Я думаю, что в нашей стране тоже нужно обратить на это огромное внимание», — отметила ректор РГАИС.

Александра Аракелова уточнила, что Пензенская область — единственный регион, где на данный момент ведется работа по созданию филиала вуза.

«Больше в нашей стране таких филиалов нет, но при этом академия работает со всеми регионами, у нас есть партнерские отношения», — констатировала она.

Комментируя выбор субъекта РФ для открытия филиала, ректор РГАИС сказала, что в Пензе у академии есть здание, которое определенное время не использовалось.

«Моя основная задача, чтобы просто так недвижимость не стояла. Она должна приносить пользу», — подчеркнула Александра Аракелова.