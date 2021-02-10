Очный этап межрегиональной олимпиады имени В.Е. Татлина стартует в Пензе 15 февраля Образование

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Очный этап межрегиональной олимпиады школьников имени В.Е. Татлина, которая ежегодно проводится в Пензе, стартует в понедельник, 15 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, церемония открытия состоится в центре культурного развития «Губернский», где также будет организована выставка творческих работ, а основные мероприятия пройдут в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.

По информации ведомства, в текущем учебном году на олимпиаду поступило около 700 заявок.

Предварительный отбор прошли 455 школьников из 23 субъектов РФ.

Из них 226 человек — ученики 10-х и 11-х классов — смогут приехать в Пензу для очного участия в финале, а для 229 школьников 8-х и 9-х классов олимпиада пройдет в дистанционном формате.

Помимо состязательной части, запланированы мастер-классы по рисунку, графике, композиции и макетированию, а также другие мероприятия.