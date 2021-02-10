EN
22:01:41 Среда, 10 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Очный этап межрегиональной олимпиады имени В.Е. Татлина стартует в Пензе 15 февраля

18:16 | 10.02.2021 | Образование

Печать

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Очный этап межрегиональной олимпиады школьников имени В.Е. Татлина, которая ежегодно проводится в Пензе, стартует в понедельник, 15 февраля.

Очный этап межрегиональной олимпиады имени В.Е. Татлина стартует в Пензе 15 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, церемония открытия состоится в центре культурного развития «Губернский», где также будет организована выставка творческих работ, а основные мероприятия пройдут в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.

По информации ведомства, в текущем учебном году на олимпиаду поступило около 700 заявок.

Предварительный отбор прошли 455 школьников из 23 субъектов РФ.

Из них 226 человек — ученики 10-х и 11-х классов — смогут приехать в Пензу для очного участия в финале, а для 229 школьников 8-х и 9-х классов олимпиада пройдет в дистанционном формате.

Помимо состязательной части, запланированы мастер-классы по рисунку, графике, композиции и макетированию, а также другие мероприятия.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 0,3% Регион получит около 185 млн. рублей на возмещение аграриям затрат по инвесткредитам
В Лунинском районе заключен под стражу обвиняемый в убийстве приятеля Воспитанники мокшанского детдома-интерната на соревнованиях в Казани завоевали 18 медалей
В Пензе пройдет выставка работ педагогов школы акварели Сергея Андрияки На время «Лыжни России» ограничат стоянку вдоль дороги на Малую Валяевку
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама