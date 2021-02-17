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Капремонт 13 спортзалов в школах сел и малых городов выполнят в 2021 году

16:41 | 17.02.2021 | Образование

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Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Тринадцать спортивных залов в школах сел и малых городов Пензенской области будет капитально отремонтировано в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Капремонт 13 спортзалов в школах сел и малых городов выполнят в 2021 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, соответствующие работы запланированы в Вазерках, селе Поселки, Башмаково, Иссе, Сосновоборске, Тамале, Шемышейке, Белинском, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске и Названовке.

Как отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков, начиная с 2014 года регион участвует в проекте по созданию условий для занятия физкультурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

«За это время были проведены ремонтные работы в 115 сельских школах, а также осуществлено перепрофилирование одного плоскостного сооружения. Это позволило более 10 тыс. школьников заниматься физической культурой и спортом в современных условиях», — сказал он.

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