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Первый в регионе школьный кванториум будет открыт в Пензе в сентябре

18:18 | 03.03.2021 | Образование

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Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Первый в регионе школьный кванториум будет открыт в лицее современных технологий управления №2 города Пензы в сентябре 2021 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Первый в регионе школьный кванториум будет открыт в Пензе в сентябре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он будет работать по шести направлениям: «Химия», «Физика и энерджи», «Биология и экология», «Геоаэро», «Хайтек» и «Робо». Каждый квантум будет оснащен современным оборудованием. Ученики освоят лазерные станки с ЧПУ и 3D-принтеры, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, учебно-исследовательскую лабораторию биосигналов и нейротехнологий, комплекты роботехнического оборудования и конструкторов, цифровые лаборатории по экологии и многое другое», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что занятия в школьном кванториуме будут посещать учащиеся 5–9 классов.

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