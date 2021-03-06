В Пензе представлен новый механизм финансирования строительства школ Образование

Пенза, 6 марта 2021. PenzaNews. Руководитель направления «Создание образовательной среды» госкорпорации ВЭБ.РФ Алиса Денисова представила новый механизм финансирования строительства школ на совещании в Пензе, в котором приняли участие сотрудники городской администрации, регионального и муниципального органов управления образованием, а также других ведомств.

Фото: Penza-gorod.ru

«В стране к 2024 году ожидается рост притока дошкольников в среднюю школу, и этот приток будет нарастать. Сегодня выполнено поручение президента [России Владимира Путина] о разработке механизма, обеспечивающего ускоренный ввод дополнительных мест. Министерство просвещения Российской Федерации при участии ВЭБ.РФ запускает программу, ориентированную на привлечение внебюджетных источников для создания современных школ», — сказала она.

Как отметил глава администрации Пензы Андрей Лузгин, в городе необходимо построить школы на 10 тыс. мест.

По его мнению, механизм государственно-частного партнерства может помочь в закрытии данной потребности.

«Использование нового механизма привлечения средств в рамках государственно-частного партнерства позволило бы ускорить сроки реализации задач по развитию образования в Пензе», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники совещания обсудили нюансы нового механизма финансирования, распределение зон ответственности и имеющиеся риски, после чего осмотрели территории, на которых предлагается построить новые школы.

Ранее Минпросвещения России и ВЭБ.РФ подготовили новую редакцию правил финансирования строительства школ, в том числе на принципах ГЧП. Они зафиксированы в постановлении правительства РФ «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования».

Предполагается, что инструменты государственно-частного партнерства помогут создать свыше 647 тыс. новых современных школьных мест.

По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, речь идет о привлечении в развитие школьной инфраструктуры 563 млрд. рублей, в том числе более 295 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. По его словам, госкорпорация готова выступить как софинансирующая организация, способствующая привлечению средств от банков-партнеров в концессионные соглашения.