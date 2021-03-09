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Институт регионального развития объявил набор на курсы повышения квалификации

14:37 | 09.03.2021 | Образование

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Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Институт регионального развития Пензенской области объявил набор на курсы повышения квалификации, которые будут проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.

Институт регионального развития объявил набор на курсы повышения квалификации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным на сайте института, с 15 марта по 3 апреля будут организованы курсы по программе «Методика преподавания учебных дисциплин. Обновление содержания и методики обучения истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС». Прием заявок продлится до 12 марта.

С 16 по 29 марта состоится обучение на тему Менеджмент в образовании. Управленческий аспект реализации ФГОС». Подать заявку можно до 15 марта.

С 17 по 30 марта пройдет курс «Повышение качества преподавания предметной области «Физическая культура» в общеобразовательных организациях». Прием заявок будет осуществляться до 16 марта.

Продолжительность данных курсов повышения квалификации составит 72 часа.

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