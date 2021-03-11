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Восемь учреждений образования Пензенской области получили статус инновационных площадок

12:17 | 11.03.2021 | Образование

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Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Восемь организаций Пензенской области получили статус федеральных инновационных площадок по итогам отбора, проведенного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

Восемь учреждений образования Пензенской области получили статус инновационных площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения, в их числе — дворец детского (юношеского) творчества, классическая гимназия №1 имени В.Г. Белинского, школы №20 и №27 города Пензы, детский сад комбинированного вида №12, детсад №11 Нижнего Ломова, детсад «Солнышко» Башмаково и школа села Кувак-Никольское.

Всего в конкурсе на присвоение статуса федеральной инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования участвовали более 1 тыс. 120 учреждений, допущено было 928 из них, успешно прошли отбор 525: 301 школа, 209 детсадов и 15 организаций допобразования.

Для каждой инновационной площадки будет разработан индивидуальный план работы.

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