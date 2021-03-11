Восемь учреждений образования Пензенской области получили статус инновационных площадок Образование

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Восемь организаций Пензенской области получили статус федеральных инновационных площадок по итогам отбора, проведенного Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

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Как сообщается на сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения, в их числе — дворец детского (юношеского) творчества, классическая гимназия №1 имени В.Г. Белинского, школы №20 и №27 города Пензы, детский сад комбинированного вида №12, детсад №11 Нижнего Ломова, детсад «Солнышко» Башмаково и школа села Кувак-Никольское.

Всего в конкурсе на присвоение статуса федеральной инновационной площадки по внедрению новейших научных разработок в сфере воспитания и образования участвовали более 1 тыс. 120 учреждений, допущено было 928 из них, успешно прошли отбор 525: 301 школа, 209 детсадов и 15 организаций допобразования.

Для каждой инновационной площадки будет разработан индивидуальный план работы.