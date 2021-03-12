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Пензенская область заняла 12 место в рейтинге регионов по качеству образования

11:00 | 12.03.2021 | Образование

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Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 12 место в рейтинге регионов России, составленном Рособрнадзором по результатам оценки качества образования.

Пензенская область заняла 12 место в рейтинге регионов по качеству образования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, были проанализированы данные по трем направлениям: «Результаты обучения школьников», «Практикоориентированность школьного образования» и «Управление системой школьного образования».

При составлении рейтинга использованы результаты процедур оценки качества образования за 2019 год. Показатели 2020-го из-за пандемии коронавируса не учитывались.

В итоге первую строчку занял Санкт-Петербург со сводным показателем 92,1 балла. На втором месте расположилась Москва, у которой 92 балла. Третьей стала Ленинградская область — 77,1 балла.

Сводный показатель Пензенской области — 66,3 балла.

По направлению «Результаты обучения школьников» регион получил 68,8 балла, «Практикоориентированность школьного образования» — 62,2, «Управление системой школьного образования» — 67,9.

Планируется, что рейтинг будет формироваться не менее двух раз в год. Следующее обновление с данными текущего года запланировано на осень.

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