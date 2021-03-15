Документация на строительство детсада на улице Красной пока не прошла госэкспертизу Образование

Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Проектная документация на строительство детского сада на 120 мест на улице Красной в Пензе пока не прошла государственную экспертизу. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

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«Проектно-сметная документация находится на экспертизе. Планируемый срок заключения контракта [на строительство объекта] — апрель», — сказал он, выступая с докладом на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшемся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 15 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что до конца 2021 года здание детсада должны построить.

В свою очередь начальник ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» Андрей Сакмаев обратил внимание на то, что по муниципальному контракту, который МКУ «УКС города Пензы» ранее заключило с московской организацией, исполнитель должен был подготовить документацию и получить на нее положительное заключение госэкспертизы еще в 2020 году.

Однако, по его словам, было выдано отрицательное заключение на представленную документацию.

«Нужно было ее исправить и сдать в январе», — сказал Андрей Сакмаев.

Он добавил, что документация не была исправлена, вместо этого исполнитель вновь сдал ее с ошибками.