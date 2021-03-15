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Документация на строительство детсада на улице Красной пока не прошла госэкспертизу

15:29 | 15.03.2021 | Образование

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Пенза, 15 марта 2021. PenzaNews. Проектная документация на строительство детского сада на 120 мест на улице Красной в Пензе пока не прошла государственную экспертизу. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.

Документация на строительство детсада на улице Красной пока не прошла госэкспертизу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проектно-сметная документация находится на экспертизе. Планируемый срок заключения контракта [на строительство объекта] — апрель», — сказал он, выступая с докладом на совещании с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшемся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 15 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что до конца 2021 года здание детсада должны построить.

В свою очередь начальник ГАУ «Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области» Андрей Сакмаев обратил внимание на то, что по муниципальному контракту, который МКУ «УКС города Пензы» ранее заключило с московской организацией, исполнитель должен был подготовить документацию и получить на нее положительное заключение госэкспертизы еще в 2020 году.

Однако, по его словам, было выдано отрицательное заключение на представленную документацию.

«Нужно было ее исправить и сдать в январе», — сказал Андрей Сакмаев.

Он добавил, что документация не была исправлена, вместо этого исполнитель вновь сдал ее с ошибками.

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