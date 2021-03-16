В Пензе бывший курсант военной академии выплатит учреждению более 106 тыс. рублей Образование

Пенза, 16 марта 2021. PenzaNews. Молодой человек, который в июле 2016 года был зачислен на первый курс филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе, а в сентябре 2017-го подал рапорт и был отчислен в связи с нежеланием учиться, выплатит учреждению более 106 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Данная сумма была потрачена из федерального бюджета на его военную и специальную подготовку.

«Федеральный закон от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» прямо устанавливают обязанность граждан, отчисленных из образовательных учреждений и уволенных с военной службы ранее срока, установленного контрактом о прохождении военной службы, в связи с невыполнением условий контракта, возместить денежные средства федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку», — отмечается в сообщении пресс-службы Первомайского районного суда города, удовлетворившего соответствующие исковые требования Военной академии МТО в лице пензенского филиала.

В тексте отмечается, что бывший курсант не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, однако облсуд оставил без удовлетворения.