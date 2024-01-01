В школах Пензенской области будут организованы педагогические классы Образование

Пенза, 24 марта 2021. PenzaNews. Десять профильных педагогических классов для учащихся 10–11 классов будет действовать в школах Пензенской области с 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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«Набор в педагогические классы в Пензенской области начнется в июне-июле», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что до этого будут приняты необходимые документы по организации учебной деятельности.

«К 2024–2025 учебному году в Пензенской области планируется организовать работу не менее 19 профильных педагогических классов», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что в целом по России намечено создать 5 тыс. педагогических классов для подготовки будущих учителей со школьной скамьи.