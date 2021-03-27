EN
16:04:52 Суббота, 27 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО Олег Мельниченко. Биографическая справка

В Пензе победителем конкурса «Учитель года» стала Наталия Павлова

09:22 | 27.03.2021 | Образование

Печать

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Учитель географии классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского Наталия Павлова стала победителем конкурса «Учитель года – 2021» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Пензе победителем конкурса «Учитель года» стала Наталия Павлова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место заняла учитель биологии лингвистической гимназии №6 Наталья Кривенкова.

Третье место поделили учитель русского языка и литературы школы №58 Татьяна Николаевская и учитель математики школы №77 Алик Фахретдинов.

Также по итогам конкурса отмечены: Наталья Алексеева из гимназии №42 — в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм», Мария Дунаева из школы №64 — «Создание атмосферы сотворчества», Валентина Кузина из гимназии №53 — «Педагогические надежды», Ирина Медник из школы №63 — «Креативный учитель», Анастасия Садова из школы №12 — «Увлеченность профессией и эрудиция», Татьяна Серебрякова из школы №76 — «Верность педагогическим традициям» и Олег Фунтиков из №46 — «Воспитание будущих защитников Отечества».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе раскрыта кража денег из ящика для пожертвований Мутовкин считает, что Лузгин — достойный мэр
В Пензенской области за сутки подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом Расходы на еще не начавшуюся реконструкцию улицы Московской увеличены на 85 млн. рублей
В Пензенской области подразделения вневедомственной охраны получили 10 новых автомобилей По факту незаконного сбыта сильнодействующего вещества в пензенской аптеке возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама