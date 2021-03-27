В Пензе победителем конкурса «Учитель года» стала Наталия Павлова Образование

Пенза, 27 марта 2021. PenzaNews. Учитель географии классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского Наталия Павлова стала победителем конкурса «Учитель года – 2021» в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Второе место заняла учитель биологии лингвистической гимназии №6 Наталья Кривенкова.

Третье место поделили учитель русского языка и литературы школы №58 Татьяна Николаевская и учитель математики школы №77 Алик Фахретдинов.

Также по итогам конкурса отмечены: Наталья Алексеева из гимназии №42 — в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм», Мария Дунаева из школы №64 — «Создание атмосферы сотворчества», Валентина Кузина из гимназии №53 — «Педагогические надежды», Ирина Медник из школы №63 — «Креативный учитель», Анастасия Садова из школы №12 — «Увлеченность профессией и эрудиция», Татьяна Серебрякова из школы №76 — «Верность педагогическим традициям» и Олег Фунтиков из №46 — «Воспитание будущих защитников Отечества».