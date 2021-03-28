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Студенты 16 пензенских колледжей примут участие во всероссийском уроке трудовой доблести

13:33 | 28.03.2021 | Образование

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Пенза, 28 марта 2021. PenzaNews. Студенты 16 колледжей Пензенской области примут участие во всероссийском уроке трудовой доблести, который состоится 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Студенты 16 пензенских колледжей примут участие во всероссийском уроке трудовой доблести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, мероприятие организовано министерством просвещения России совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Предполагается, что студенты познакомятся с биографиями Героев труда Российской Федерации — конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, хирурга Леонида Рошаля и актера Василия Ланового.

В ходе урока планируется рассмотреть примеры трудовой доблести в 1920–1930-е годы, во время Великой Отечественной войны и после нее, а также в наши дни.

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