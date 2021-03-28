Студенты 16 пензенских колледжей примут участие во всероссийском уроке трудовой доблести Образование

Пенза, 28 марта 2021. PenzaNews. Студенты 16 колледжей Пензенской области примут участие во всероссийском уроке трудовой доблести, который состоится 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, мероприятие организовано министерством просвещения России совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Предполагается, что студенты познакомятся с биографиями Героев труда Российской Федерации — конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, хирурга Леонида Рошаля и актера Василия Ланового.

В ходе урока планируется рассмотреть примеры трудовой доблести в 1920–1930-е годы, во время Великой Отечественной войны и после нее, а также в наши дни.