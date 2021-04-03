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Василий Якушов стал победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

09:27 | 03.04.2021 | Образование

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Пенза, 3 апреля 2021. PenzaNews. Педагог дополнительного образования центра развития творчества детей и юношества Пензенской области Василий Якушов стал победителем конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».

Василий Якушов стал победителем конкурса «Сердце отдаю детям»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Ему вручены диплом и сертификат на 100 тыс. рублей.

Второе место заняла педагог дополнительного образования центра развития творчества детей и юношества Пензы Елена Устинова. В качестве вознаграждения она получила сертификат на 70 тыс. рублей.

Третье место присуждено педагогу дополнительного образования центра детского творчества Сердобска Евгению Лободенко. Он удостоен сертификата на 50 тыс. рублей.

Педагог центра детского творчества Сосновоборского района Галина Военкова и педагог дополнительного образования дворца детского (юношеского) творчества Пензы Алексей Солуданов получили специальные призы от областной организации профсоюза работников народного образования и науки, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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