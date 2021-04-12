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Центр непрерывного повышения профмастерства педработников будет открыт в Пензе

18:38 | 12.04.2021 | Образование

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Пенза, 12 апреля 2021. PenzaNews. Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников будет открыт в Пензе в сентябре 2021 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Центр непрерывного повышения профмастерства педработников будет открыт в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Центр будет располагаться во втором корпусе Института регионального развития Пензенской области», — уточнили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что на его базе будет осуществляться подготовка не только педагогов, но и управленческих команд педработников.

«Будет проводиться оценка профессиональных компетенций педагогов, будут определяться направления «педагогического дефицита» и выстраиваться индивидуальный образовательный маршрут», — добавили в пресс-службе.

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