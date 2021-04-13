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Последний звонок прозвенит в пензенских школах 22 мая, выпускные вечера пройдут 26 июня

15:07 | 13.04.2021 | Образование

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Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. Праздник «Последний звонок» будет организован в школах Пензенской области 22 мая, выпускные вечера пройдут 26 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Последний звонок прозвенит в пензенских школах 22 мая, выпускные вечера пройдут 26 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для 5 тыс. 533 одиннадцатиклассников и 11 тыс. 196 девятиклассников последний звонок прозвенит 22 мая. Выбор даты обусловлен началом государственной итоговой аттестации обучающихся. Первый экзамен по русскому языку выпускники 11 классов сдадут 25 мая, а выпускники 9 классов — 24 мая», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выбор даты выпускных вечеров обусловлен завершением основного периода проведения итоговой аттестации и тем, что этот день не является резервным для сдачи ЕГЭ.

«В 2021 году праздничные мероприятия традиционно пройдут на территории образовательных организаций и будут организованы с учетом мер и рекомендаций Роспотребнадзора по противодействию новой коронавирусной инфекции и складывающейся эпидемиологической обстановки в регионе», — отмечается в тексте.

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