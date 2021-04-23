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Новые школы будут построены на ГПЗ-24, в 7-м микрорайоне Арбеково и Заре

11:11 | 23.04.2021 | Образование

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Новые школы будут построены в Пензе на улице Измайлова, в 7-м микрорайоне Арбеково и Заре. Такое решение принял временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 23 апреля.

Новые школы будут построены на ГПЗ-24, в 7-м микрорайоне Арбеково и Заре

Фото: Pnzreg.ru

«Все школы по 1 тыс. 100 мест», — уточнил он.

По его словам, строительство образовательных организаций следует осуществлять в рамках заключения муниципалитетом концессионных соглашений.

Олег Мельниченко поручил подчиненным проанализировать, какой объем бюджетных средств необходимо предусмотреть на эти цели.

«Определяемся по двум ключевым застройщикам, которые идут. И нам оперативно надо понять по застройщику школы в микрорайоне Заря», — отметил врио губернатора.

Он добавил, что школу на улице Измайлова планируется построить по индивидуальному проекту, а при возведении зданий образовательных организаций в 7-м микрорайоне Арбеково и Заре намечено использовать типовые решения.

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