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«Учителем года Пензенской области» стала Светлана Еремина

19:59 | 23.04.2021 | Образование

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Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Учитель биологии школы имени С.Е. Кузнецова села Чемодановка Светлана Еремина одержала победу в конкурсе «Учитель года Пензенской области – 2021», итоги которого подведены в центре культурного развития «Губернский» в пятницу, 23 апреля.

«Учителем года Пензенской области» стала Светлана Еремина

Фото: Pnzreg.ru

В качестве награды она получила автомобиль и денежную премию в размере 100 тыс. рублей.

Второе место поделили Наталия Павлова, представляющая классическую гимназию №1 имени В.Г. Белинского города Пензы, и Константин Черемнов из школы №1 имени А.С. Пушкина рабочего поселка Колышлей. Им вручено по 70 тыс. рублей.

Третье место заняли Наталья Кривенкова из лингвистической гимназии №6 города Пензы и Екатерина Наташина из гимназии №9 Кузнецка. Они получили по 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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