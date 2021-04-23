«Учителем года Пензенской области» стала Светлана Еремина Образование

Пенза, 23 апреля 2021. PenzaNews. Учитель биологии школы имени С.Е. Кузнецова села Чемодановка Светлана Еремина одержала победу в конкурсе «Учитель года Пензенской области – 2021», итоги которого подведены в центре культурного развития «Губернский» в пятницу, 23 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

В качестве награды она получила автомобиль и денежную премию в размере 100 тыс. рублей.

Второе место поделили Наталия Павлова, представляющая классическую гимназию №1 имени В.Г. Белинского города Пензы, и Константин Черемнов из школы №1 имени А.С. Пушкина рабочего поселка Колышлей. Им вручено по 70 тыс. рублей.

Третье место заняли Наталья Кривенкова из лингвистической гимназии №6 города Пензы и Екатерина Наташина из гимназии №9 Кузнецка. Они получили по 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.