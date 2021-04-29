Пензенской школе №58 присвоено имя Георга Мясникова Образование

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Имя Георга Мясникова присвоено школе №58 города Пензы. Соответствующий закон депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли в ходе 40-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 29 апреля.

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В качестве докладчика по данному вопросу выступил временно исполняющий обязанности министра образования региона Александр Воронков.

«Георг Васильевич Мясников — наш земляк. Во время Великой Отечественной войны работал в тылу. Награжден медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сказал он.

Перечисляя заслуги Георга Мясникова, врио министра напомнил, что при его активном участии были созданы музеи Ильи Ульянова, Александра Малышкина, Николая Бурденко, Александра Куприна, Всеволода Мейерхольда, музей народного творчества и литературный музей.

«Георг Васильевич был инициатором создания памятников, ставших визитными карточками пензенского края, [среди которых] монумент воинской и трудовой славы пензенцев, «Первопоселенец», башенные часы «Кукушка» и другие. По инициативе Георга Васильевича реконструированы музей-заповедник «Тарханы», музей-усадьба Белинского, музей Радищева», — добавил Александр Воронков.

Он отметил, что ранее имя Георга Мясникова было присвоено созданному им музею одной картины и одной из улиц Пензы.

«Присвоение школе имени человека, внесшего неоценимый вклад в развитие краеведческой работы, патриотического воспитания, организации досуга детей и молодежи, станет мощным импульсом в развитии данных направлений в работе коллектива и обучающихся школы №58», — подчеркнул временно исполняющий обязанности министра.

В поддержку предложенного законопроекта также высказался председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

«Я думаю, это достойная оценка тому вкладу, который Георг Васильевич внес в развитие Пензенской области, в ее историю», — сказал он.

В итоге депутаты поддержали законопроект единогласно.