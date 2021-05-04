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Около 60 студентов из Пензенской области будут получать стипендии правительства России

10:58 | 04.05.2021 | Образование

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Пенза, 4 мая 2021. PenzaNews. 58 студентов из Пензенской области будут получать стипендии правительства России в 2021–2022 учебном году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Около 60 студентов из Пензенской области будут получать стипендии правительства России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в число стипендиатов вошли представители пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса, IT-колледжа, мокшанского агротехнологического колледжа, никольского технологического коллежа имени А.Д. Оболенского, кузнецкого колледжа электронных технологий, сердобского и спасского многопрофильных техникумов, пензенского базового медицинского колледжа Минздрава России и Пензенского государственного технологического университета.

«Размер стипендии составляет 2 тыс. рублей в месяц для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и 4 тыс. рублей в месяц для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в 2017–2018 учебному году стипендии правительства России получали 28 человек, в 2018–2019 — 30, в 2019–2020 — 32, в 2020–2021 — 47.

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