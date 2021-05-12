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Олег Мельниченко призвал отказаться от идеологии «образовательной услуги»

14:28 | 12.05.2021 | Образование

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Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко призвал отказаться от идеологии, в соответствии с которой современная школа превратилась в структуру по оказанию образовательных услуг.

Олег Мельниченко призвал отказаться от идеологии «образовательной услуги»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наверное, та все-таки идеология, что у нас образование — это некая услуга, мы должны ее изживать. Образование — это не услуга, это общественное благо, и школа должна не только давать образование, она должна воспитывать человека полноценным образом. А когда предоставляешь услугу, ты воспитывать уже никого не будешь, ты будешь услугу отрабатывать. Поэтому вот эта идеология, мне кажется, должна быть отброшена», — отметил Олег Мельниченко в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

«Никакие услуги мы не оказываем. Мы воспитываем личность, воспитываем человека. Мы социализируем человека, готовим его к той жизни, которую ему предстоит вести», — добавил руководитель субъекта федерации.

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