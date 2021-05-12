В молодежном форуме «Сурские ласточки» под Пензой примут участие 150 человек Образование

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. 150 человек в возрасте от 14 до 35 лет станут участниками пятого регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», который пройдет на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» в селе Рамзай Пензенской области с 13 по 15 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

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«Цель форума — обучение участников навыкам социального проектирования, их подготовка к участию в форумной кампании и грантовых конкурсах», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что работа будет организована по пяти направлениям: «Предприниматели и новаторы», «Патриоты XXI века», «Регион добрых дел», «Молодежная команда страны», «ЗОЖ и труд крут».

«Во второй день пройдет региональный конкурс молодежных проектов. Победитель от каждого направления получит премию в размере 50 тыс. рублей. Общий призовой фонд составит 250 тыс. рублей», — отметили в министерстве образования.

В ведомстве добавили, что на 15 мая запланирована встреча временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с участниками мероприятия.