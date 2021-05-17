Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая Образование

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Просветительская акция «Умный маршрут», организованная российским обществом «Знание», пройдет в Пензе в предстоящий вторник, 18 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Тема — «Мир науки. Как превратить желание изменить мир в профессию», — уточняется в анонсе.

В нем отмечается, что к участию в проекте приглашены кандидат химических наук Екатерина Скорб, кандидат биологических наук Анна Кудрявцева и доктор философских наук Михаил Лебедев.

«Цель «Умного маршрута» — просвещение молодежи, популяризация науки», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в течение 25 дней команда проекта планирует посетить 12 городов, где для студенческой молодежи будут организованы различные мероприятия, включая лекции и панельные дискуссии.