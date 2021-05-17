EN
20:20:18 Понедельник, 17 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая

15:20 | 17.05.2021 | Образование

Печать

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Просветительская акция «Умный маршрут», организованная российским обществом «Знание», пройдет в Пензе в предстоящий вторник, 18 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Просветительская акция «Умный маршрут» общества «Знание» пройдет в Пензе 18 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тема — «Мир науки. Как превратить желание изменить мир в профессию», — уточняется в анонсе.

В нем отмечается, что к участию в проекте приглашены кандидат химических наук Екатерина Скорб, кандидат биологических наук Анна Кудрявцева и доктор философских наук Михаил Лебедев.

«Цель «Умного маршрута» — просвещение молодежи, популяризация науки», — поясняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в течение 25 дней команда проекта планирует посетить 12 городов, где для студенческой молодежи будут организованы различные мероприятия, включая лекции и панельные дискуссии.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в 2021 году на капремонт МКД направят более 1,1 млрд. рублей — мэрия В Пензенской области в выходные ликвидированы лесные пожары на площади более 11 га
Жительница Пензы травмирована поездом Прокуратура начала проверку в связи с убийством троих человек в Пензенской области
Михаил Дралин занял 11 место на первом этапе Кубка России по кольцевым гонкам Подозреваемый в убийстве троих человек в Пензенской области объявлен в розыск
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама