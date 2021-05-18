Вяземский рассказал о разговоре с Путиным по поводу развития движения «Умницы и умники» Образование

Пенза, 18 мая 2021. PenzaNews. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, кандидат исторических наук, профессор Юрий Вяземский в ходе визита в Пензу рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу развития движения «Умницы и умники».

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«Сейчас ситуация с нашей телеолимпиадой, вынужден вам сообщить, меняется, потому что у меня появился новый телезритель, которого я чрезвычайно давно ждал. [...] Его зовут Владимир Владимирович Путин, он президент Российской Федерации», — сказал Юрий Вяземский во время встречи с педагогами и участниками игры «Умники и умницы Сурского края» в малом зале Законодательного собрания Пензенской области во вторник, 18 мая.

По его словам, Владимир Путин, посмотрев один из эфиров, позвонил ему и поинтересовался, чем он может помочь в развитии движения.

«В течение 4 минут я перед Владимиром Владимировичем ставил задачи. Я шучу, конечно», — сказал Юрий Вяземский.

Он обратил внимание на то, что движение «Умницы и умники» возникло стихийно на общественных началах, при этом людям, вкладывающим силы в его развитие, нужна поддержка, как и детям, которые участвуют в одноименной интеллектуальной олимпиаде.

«Я считаю, что самое главное — надо помогать этому движению, членами которого мы все являемся», — добавил телеведущий.

Юрий Вяземский подчеркнул, что после беседы с главой государства поступил целый ряд предложений по расширению движения.